Θλίψη στα Τρίκαλα: Εφυγε από τη ζωή ο 54χρονος Κωνσταντίνος Βασδέκης

Θλίψη επικρατεί στα Τρίκαλα από το θάνατο του Κωνσταντίνου Γ. Βασδέκη, σε ηλικία 54 ετών.
Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 1 – 11 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΜΗΤΕΡΑ Δέσποινα Βασδέκη
Η ΑΔΕΛΦΗ Δήμητρα Βασδέκη
Ο ΑΝΕΨΙΟΣ Χρυσόστομος
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, το Σάββατο 1 – 11 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».