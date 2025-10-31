Θλίψη στα Τρίκαλα: Εφυγε από τη ζωή ο 54χρονος Κωνσταντίνος Βασδέκης

Θλίψη επικρατεί στα Τρίκαλα από το θάνατο του Κωνσταντίνου Γ. Βασδέκη, σε ηλικία 54 ετών.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 1 – 11 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΜΗΤΕΡΑ Δέσποινα Βασδέκη

Η ΑΔΕΛΦΗ Δήμητρα Βασδέκη

Ο ΑΝΕΨΙΟΣ Χρυσόστομος

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, το Σάββατο 1 – 11 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».