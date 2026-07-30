Θλίψη στα Τρίκαλα – Εφυγε από τη ζωή ο παλιός καφετζής Παναγιώτης Κωστίκας

Θλίψη επικρατεί στα Τρίκαλα από το θάνατο του παλιού καφετζή Παναγιώτη Κωστίκα, σε ηλικία 91 ετών.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και ώρα 10:30 π.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.

Αφήνει πίσω τα παιδιά του, Ισμήνη-Πολυξένη Κωστίκα και Σωκράτη Κωστίκα, τον εγγονό του Δημήτριο Οικονόμου, καθώς και τα αδέλφια, τα ανίψια και τους λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως την Παρασκευή στις 10:00 π.μ. και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Α΄ Κοιμητήριο Τρικάλων. Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου.