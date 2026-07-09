Θλίψη στα Τρίκαλα για το θάνατο της 64χρονης Φωτεινής Μπαρτζιώκα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών η Φωτεινή Μπαρτζιώκα το γένος Τσιασιώτη.

Κηδεύεται την Παρασκευή 10 – 7 – 2026 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Στέφανος Μπαρτζιώκας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αγγελική Μπαρτζιώκα και Βασίλης Σκούλικας, Νικολέτα Μπαρτζιώκα, Νικόλαος Μπαρτζιώκας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Σταυρούλα, Στέφανος, Σταμάτης, Δέσποινα, Φωτεινή, Στέφανος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Παρασκευή 10 – 7 – 2026 και ώρα 6.00μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».