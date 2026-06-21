Θλίψη στα Τρίκαλα για τον θάνατο της 57χρονης καθηγήτριας Δάφνης Πάλλα

Θλίψη έχει σκορπίσει στα Τρίκαλα η είδηση της απώλειας της φιλολόγου, Δάφνης Πάλλα σε ηλικία 57 ετών.
Η κηδεία της θα τελεστεί την Δευτέρα 22 – 6 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Ιωάννης Χαριζόπουλος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αχιλλέας Χαριζόπουλος
Ελένη – Άννα Χαριζόπουλου
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
Ελένη Πάλλα
Αχιλλέας και Άννα Χαριζόπουλου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
Ιωάννα Πάλλα
Δημήτρης Χαριζόπουλος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, την Δευτέρα 22 – 6 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..2)
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ουΚοιμητηρίου Τρικάλων .
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .