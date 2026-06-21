Θλίψη στα Τρίκαλα για τον θάνατο της 57χρονης καθηγήτριας Δάφνης Πάλλα

Θλίψη έχει σκορπίσει στα Τρίκαλα η είδηση της απώλειας της φιλολόγου, Δάφνης Πάλλα σε ηλικία 57 ετών.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Δευτέρα 22 – 6 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Ιωάννης Χαριζόπουλος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αχιλλέας Χαριζόπουλος

Ελένη – Άννα Χαριζόπουλου

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

Ελένη Πάλλα

Αχιλλέας και Άννα Χαριζόπουλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

Ιωάννα Πάλλα

Δημήτρης Χαριζόπουλος

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, την Δευτέρα 22 – 6 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..2)

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ουΚοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .