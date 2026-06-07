Θλίψη στα Τρίκαλα: «Έφυγε» από τη ζωή η δικηγόρος Δήμητρα Μπαμπούρη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών η δικηγόρος Δήμητρα Κων. Μπαμπούρη, δικηγόρος στο επάγγελμα. Η κηδεία της θα γίνει την Κυριακή 7 – 6 – 2026 και ώρα 6.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Η κηδεία της θα γίνει την Κυριακή 7 – 6 – 2026 και ώρα 6.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Νικόλαος Αγγέλης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεώργιος – Ραφαήλ, Κωνσταντίνος
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Κωνσταντίνος και Βασιλική Μπαμπούρη, Γεώργιος και Μαρίνα Αγγέλη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Βασίλειος Μπαμπούρης, Θανάσης και Μαρία Αγγέλη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Κυριακή 7 – 6 – 2026 και ώρα 6.00 μ.μ..
2) Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.