Θλίψη στα Τρίκαλα: «Έφυγε» από τη ζωή η δικηγόρος Δήμητρα Μπαμπούρη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών η δικηγόρος Δήμητρα Κων. Μπαμπούρη, δικηγόρος στο επάγγελμα. Η κηδεία της θα γίνει την Κυριακή 7 – 6 – 2026 και ώρα 6.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.





Η κηδεία της θα γίνει την Κυριακή 7 – 6 – 2026 και ώρα 6.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Νικόλαος Αγγέλης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεώργιος – Ραφαήλ, Κωνσταντίνος

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Κωνσταντίνος και Βασιλική Μπαμπούρη, Γεώργιος και Μαρίνα Αγγέλη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Βασίλειος Μπαμπούρης, Θανάσης και Μαρία Αγγέλη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Κυριακή 7 – 6 – 2026 και ώρα 6.00 μ.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.