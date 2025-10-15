Θλίψη για το θάνατο του 44χρονου Απόστολου Παπαευθυμίου

Στο πένθος έχει βυθιστεί το Διάσελλο και ολόκληρος ο Δήμος Φαρκαδόνας από τον πρόωρο χαμό του Αποστόλου Παπαευθυμίου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 44 ετών (δείτε εδώ).

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, στις 16:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Διασέλλου Τρικάλων.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω τη σύζυγο, τα δύο του παιδιά, τους γονείς, τα αδέλφια και τα ανίψια του, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στην οικογένεια και στους συγχωριανούς του.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Ελένη Γιαταγάνα,

τα παιδιά τους Άννα Μαρία και αβάπτιστο,

τους γονείς Νικόλαο – Αικατερίνη Παπαευθυμίου και Παναγιώτη – Μαρία Γιαταγάνα,

τα αδέλφια Όλγα Παπαευθυμίου – Χρυσόστομο Σακοράφα, Μαρία Παπαευθυμίου – Λάζαρο Ναζάρ, Ζωή Γιαταγάνα – Χρήστο Λαφαζάνη, Βασίλη Γιαταγάνα,

τα ανίψια Βασίλη, Αικατερίνη, Σωτηρία και Μάριο Αθανάσιο,

καθώς και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ναό στις 16:00.

Μετά την εξόδιο ακολουθία, ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο της Μαρίνας και στο καφενείο Καλύβας.

Αντί στεφάνων, τα χρήματα θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.