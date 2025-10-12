Η κηδεία του Κωνσταντίνου Κουρκούνη που σκοτώθηκε στο Κοτρώνι

Κηδεύεται την Δευτέρα ο Κωνσταντίνος Κουρκούνης που βρήκε τραγικό θάνατο σε ατύχημα με φορτηγό στο Κοτρώνι Τρικάλων.

Το αγγελτήριο αναφέρει:

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, γιό, αδελφό και θείο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ ΕΤΩΝ 66

Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 13/10/2025 και ώρα 4:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Γεννήσεως Θεοτόκου Κοτρωνίου Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η σύζυγος: Μαρία Κουτσιβέτα Τα παιδιά Πηνελόπη & Ιωσήφ Αμοιραδάκης Αικατερίνη Κουρκούνη Στεφανία Κουρκούνη Τα εγγόνια

Η μητέρα: Πηνελόπη Κουρκούνη Η πεθερά: Καλλιόπη Κουτσιβέτα Τα αδέλφια Βασιλική & Αθανάσιος Ντόβας Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. Γεννήσεως Θεοτόκου Κοτρωνίου Τρικάλων την Δευτέρα 13/10/2025 και ώρα 4:00 μ.μ.