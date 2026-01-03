Εφυγε από τη ζωή o Aθανάσιος Καραθάνος

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών ο Αθανάσιος Νικ. Καραθάνος.
H κηδεία θα τελστεί την Κυριακή 4 – 1 – 2026 και ώρα 11.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Έφη Ρούσσα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Νικηφόρος Καραθάνος και Δήμητρα Καταφυγιώτη, Δημήτριος Καραθάνος και Ζηνοβία Γουμένου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Θάνος, Μαρία, Παντελεήμων – Μιχαήλ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, την Κυριακή 4 – 1 – 2026 και ώρα 11.00π.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».