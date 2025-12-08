Εφυγε από τη ζωή ο 66χρονος Ευάγγελος Πατήλας

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο Ευάγγελος Πατήλας.

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 8/12/2025 και ώρα 4.00 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΛΟΥΛΑ ΠΑΤΗΛΑ-ΚΥΡΙΤΣΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΗΛΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΊ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων την Δευτέρα 8/12/2025 και ωρα 3.30 το μεσημέρι.

Ο καφές θα δοθεί στην έξοδο του Β’ Κοιμητηρίου.