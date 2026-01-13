Εφυγε από τη ζωή ο 62χρονος Βασίλειος Παπαδημητρίου

Σε ηλικία 62 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βασίλειος Κων. Παπαδημητρίου.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 13 – 1 – 2026 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ Χρήστος Παπαδημητρίου

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας Τρικάλων, την Τρίτη 13 – 1 – 2026 και ώρα 3.30μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».