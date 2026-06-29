Εφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος εκπαιδευτής οδηγών Χάρης Χαρισιάδης

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο συνταξιούχος εκπαιδευτής οδηγών Χάρης Χαρισιάδης.
Kηδεύεται σήμερα Δευτέρα 29/6/2026 και ώρα 6.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΎΖΥΓΟΣ-Βασιλική
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ-Γρηγόριος, Χαρούλα & Παναγιώτης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ-Νικόλαος, Χαρίσιος, Βασιλική
Τα αδέλφια, οι λοιποι συγγενείς.
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό ώρα 5.30 μ.μ
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ά νεκροταφείου.