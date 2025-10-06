Εφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος δάσκαλος Φώτης Γαϊτάνης

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών ο συνταξιούχος δάσκαλος Φώτης Δημ. Γαϊτάνης.

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 6 – 10 – 2025 και ώρα 5.00μ.μ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Γεωργία Διακάκη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτριος Γαϊτάνης, Ηλίας Γαϊτάνης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Αθηνά Γαϊτάνη, Κατερίνα και Νίκος, Βαγγέλης και Εύα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ



Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, την Δευτέρα 6 – 10 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ..



Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».