Εφυγε από τη ζωή ο Στυλιανός Καλιώρας

Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή ο Στυλιανός Καλιώρας.

Κηδεύεται το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων. Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χρυσαυγή

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία και Νικόλαος Μπρέλλας Νατάσα και Ελευθέριος Γάκης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ, ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ, ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό σήμερα Σάββατο20-6-2026 και ώρα 17:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού