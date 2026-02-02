Εφυγε από τη ζωή ο πολιτικός μηχανικός Δημήτριος Τζάνης

Σε ηλικία 66 ετών έφυγε από τη ζωή ο πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. Δημήτριος Τζάνης.

Κηδεύεται την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Αποστολία, τα παιδιά τους Αλκιβιάδη Τζάνη, Θεοδώρα Τζάνη, την εγγονή Ειρήνη Ραφαηλία, την πεθερά Θεοδώρα Ζήση, τα αδέλφια Βασίλειο – Σοφία Τζιάννη, ανίψια και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 3/2/2026 και ώρα 11:30 π.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ κοιμητήριο Τρικάλων.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.