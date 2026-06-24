Εφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Γκαλιούρης

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Νικόλαος Κων. Γκαλιούρης.

Kηδεύεται την Πέμπτη 25 – 6 – 2026 και ώρα 12.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Λουΐζα Γκαλιούρη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτριος Γκαλιούρης και Ευθαλία Ντούβλη, Κωνσταντινιά Γκαλιούρη και Λουκάς Μοιραναίος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Λουΐζα, Νικολέτα, Μαρία, Δήμητρα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων, την Πέμπτη 25 – 6 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».