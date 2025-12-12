Εφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Παπανδρέου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Κωνσταντίνος Χρ. Παπανδρέου.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή 12 – 12 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αναστασία Παπανδρέου, Χριστίνα Παπανδρέου & Κώστας Τσεμπερλίδης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωνσταντίνος , Μάριος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας Τρικάλων, την Παρασκευή 12 – 12 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .