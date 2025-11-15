Εφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Γκόλιας

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Κωνσταντίνος Νικ. Γκόλιας.
H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 15 – 11 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Βασιλική Γκόλια
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Νικόλαος Γκόλιας και Κωνσταντίνα Μαχαιρά, Δημήτριος Γκόλιας και Μαρία Σαργιώτη
Η ΑΔΕΛΦΗ Φανή Ρακοβίτη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, το Σάββατο 15 – 11 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».