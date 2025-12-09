Εφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Πολύμερος

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο Ιωάννης Θεοδ. Πολύμερος.

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 9 – 12 – 2025 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Βαλτινού Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Χαρίκλεια Πολυμέρου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Θεόδωρος Πολύμερος και Χαρούλα Σταμπασίδου, Ελισσάβετ Πολυμέρου και Κωνσταντίνος Γκιουλέκας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Βαλτινού Τρικάλων, την Τρίτη 9 – 12 – 2025 και ώρα 1.30μ.μ..

Ο Καφές θα προσφερθεί στην καφετέρια του κυρίου Μπάλτου.

Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν σε ευαγή Ιδρύματα, θα υπάρχει κυτίο έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Βαλτινού Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».