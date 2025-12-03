Εφυγε από τη ζωή ο Θωμάς Ρουσιαμάνης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Θωμάς Ρουσιαμάνης.
Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 3 – 12 – 2025 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ράξας Τρικάλων.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ντίνα Παππά
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ελένη Ρουσιαμάνη και Αγησίλαος Μαρκαντώνης, Τρύφωνας Ρουσιαμάνης και Έφη Γκήκα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ιδιώνη, Αβάπτιστο, Κωνσταντίνα, Μαρία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ράξας Τρικάλων, την Τετάρτη 3 – 12 – 2025 και ώρα 1.30μ.μ..
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».