Εφυγε από τη ζωή ο Θωμάς Ρουσιαμάνης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Θωμάς Ρουσιαμάνης.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 3 – 12 – 2025 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ράξας Τρικάλων.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ντίνα Παππά

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ελένη Ρουσιαμάνη και Αγησίλαος Μαρκαντώνης, Τρύφωνας Ρουσιαμάνης και Έφη Γκήκα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ιδιώνη, Αβάπτιστο, Κωνσταντίνα, Μαρία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ράξας Τρικάλων, την Τετάρτη 3 – 12 – 2025 και ώρα 1.30μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».