Εφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Γκατζιός

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Δημήτριος Γκατζιός.

Κηδεύεται το Σάββατο 25/4/2026 και ώρα 12.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδέυσουν την εκφορά του.

Η ΣΎΖΥΓΟΣ-Ιωάννα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ-Βασιλική Γκάτζιου και Βασίλειος Ζαρογιάννης, Νεκτάριος Γκάτζιος και Σταματία Παϊλα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ-Ευθαλία, Φίλιππος, Κων/νος, Δημήτριος, Ιωάννης.

Τα αδέλφια, οι λοιποι συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό ώρα 11.30 π.μ

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ά Νεκροταφείου.