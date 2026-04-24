Εφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Γκατζιός

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Δημήτριος Γκατζιός.
Κηδεύεται το Σάββατο 25/4/2026 και ώρα 12.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδέυσουν την εκφορά του.
Η ΣΎΖΥΓΟΣ-Ιωάννα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ-Βασιλική Γκάτζιου και Βασίλειος Ζαρογιάννης, Νεκτάριος Γκάτζιος και Σταματία Παϊλα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ-Ευθαλία, Φίλιππος, Κων/νος, Δημήτριος, Ιωάννης.
Τα αδέλφια, οι λοιποι συγγενείς.
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό ώρα 11.30 π.μ
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ά Νεκροταφείου.