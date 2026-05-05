Εφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Παπακώστας

Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Β. Παπακώστας.

Κηδεύεται την Τετάρτη 6 – 5 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Κώστας και Αντωνία Παπακώστα Γεώργιος Κωνσταντάκος Αλεξάνδρα Παπακώστα Ελένη Παπακώστα Βασιλική Παπακώστα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων, την Τετάρτη 6 – 5 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».