Εφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Καραστέργιος

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Σωτ. Καραστέργιος.

Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 20 – 3 – 2026 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου (Παναγίας) Πλατάνου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ελένη Καραστέργιου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Σωτήριος Καραστέργιος & Χριστίνα Βάλλα Βασίλειος Καραστέργιος & Μαρία – Μαργαρίτα Μέκρα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Έλενα, Αλεξάνδρα, Ελένια, Δήμητρα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου (Παναγίας) Πλατάνου Τρικάλων, την Παρασκευή 20 – 3 – 2026 και ώρα 2.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του Χαράλαμπου Νημά.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».