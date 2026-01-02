Εφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Βλάχος

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών ο Γεώργιος Βλάχος.

H κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 03-01-2026 και ώρα 15:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Μεγάλου Κεφαλοβρύσου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά αυτού

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Στυλιανή Παπαδοπούλου

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Μαρία Βλάχου, Ηλίας Βλάχος

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Μαρία Βλάχου, Κωνσταντίνος και Ελένη Παπαδοπούλου

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ Βαΐα και Χρήστος Παπαστεριάδης, Δημήτριος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Παπαδόπουλος

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 03-01-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30ΜΜ