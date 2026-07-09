Εφυγε από τη ζωή ο απόστρατος αντισυνταγματάρχης Παναγιώτης Κανάτας

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο απόστρατος αντισυνταγματάρχης Παναγιώτης Κανάτας.

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 19:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Θεόπετρας Καλαμπάκας.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά αυτού.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΑΤΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΕΠΑΠΟΓΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΤΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΑΤΑ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΝΑΤΑΣ, ΡΗΓΟΥΛΑ ΚΑΝΑΤΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Θεόπετρας Καλαμπάκας στις 18:30 π.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Θεόπετρας Καλαμπάκας.