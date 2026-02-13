Κηδείες

Εφυγε από τη ζωή ο αιωνόβιος Επαμεινώνδας Παπαναγιώτου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών ο Επαμεινώνδας Φωτ. Παπαναγιώτου.

H κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 14 – 2 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γιάννα Παπαναγιώτου & Διονύσης Τριανταφύλλου
Βάσω Παπαναγιώτου & Πέτρος Τραντόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Σταύρος, Σωτήρης, Επαμεινώνδας, Αναστάσης & Πολυξένη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, το Σάββατο 14 – 2 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.
Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν σε ευαγή Ιδρύματα, έξω από τον Ιερό Ναό θα υπάρχει Κυτίο.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

