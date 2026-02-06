Εφυγε από τη ζωή ο Αθανάσιος Μπαούσης

Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αθανάσιος Μπαούσης.
Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 7 – 2 – 2026 και ώρα 3.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Βασιλική Μπαούση
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρία Μπαούση Αριστείδης Μπαούσης και Θεοδώρα Καραβίδα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Αθανάσιος, Βασιλική
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων, το Σάββατο 7 – 2 – 2026 και ώρα 3.00μ.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».