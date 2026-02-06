Εφυγε από τη ζωή ο Αθανάσιος Μπαούσης

Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αθανάσιος Μπαούσης.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 7 – 2 – 2026 και ώρα 3.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Βασιλική Μπαούση

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρία Μπαούση Αριστείδης Μπαούσης και Θεοδώρα Καραβίδα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Αθανάσιος, Βασιλική

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων, το Σάββατο 7 – 2 – 2026 και ώρα 3.00μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».