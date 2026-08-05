Εφυγε από τη ζωή και κηδεύεται σήμερα ο Κωνσταντίνος Ζαλαβράς

Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Θεοδ. Ζαλαβράς.

Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 5 – 8 – 2026 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλομοίρας Καλαμπάκας

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρία Ζαλαβρα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Θεόδωρος Ζαλαβράς και Ελένη Τσίγκα

Δημήτριος Ζαλαβράς και Παναγιώτα Ζυγογιάννη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωνσταντίνος, Ιωάννης, Μαρία, Γεωργία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλομοίρας Καλαμπάκας, την Τετάρτη 5 – 8 – 2026 και ώρα 1.30μ.μ.

Ο καφές θα προσφερθεί στα καφενεία του χωριού.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».