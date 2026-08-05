Εφυγε από τη ζωή και κηδεύεται σήμερα ο Κωνσταντίνος Ζαλαβράς

Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Θεοδ. Ζαλαβράς.
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 5 – 8 – 2026 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλομοίρας Καλαμπάκας
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρία Ζαλαβρα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Θεόδωρος Ζαλαβράς και Ελένη Τσίγκα
Δημήτριος Ζαλαβράς και Παναγιώτα Ζυγογιάννη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωνσταντίνος, Ιωάννης, Μαρία, Γεωργία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλομοίρας Καλαμπάκας, την Τετάρτη 5 – 8 – 2026 και ώρα 1.30μ.μ.
Ο καφές θα προσφερθεί στα καφενεία του χωριού.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».