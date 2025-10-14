Εφυγε από τη ζωή η 58χρονη Βασιλική Ντόνα

Θλίψη στα Τρίκαλα από το θάνατο της 58χρονης Βασιλικής Κ. Ντόνα.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 15 – 10 – 2025 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Ιωάννης Κουφογάζος

Η ΜΗΤΕΡΑ Ευαγγελία Ντόνα

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ Δημήτριος Ντόνας

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Τετάρτη 15 – 10 – 2025 και ώρα 10.30π.μ..

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».