Εφυγε από τη ζωή η 55χρονη Αρετή Γρηγορίου

Σε ηλικία 55 ετών έφυγε από τη ζωή η Αρετή Δημ. Γρηγορίου.

Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 6 – 10 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Κυριάκος Κιουσεντερλής

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτρης Κιουσεντερλής, Φώτης Κιουσεντερλής

Η ΜΗΤΕΡΑ Δέσποινα Γρηγορίου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Νικόλαος Γρηγορίου και Αλεξία Κουτσιμπίρη, Μαρία και Λάμπρος Χατζέλης

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

– Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Δευτέρα 6 – 10 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ..

– Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

– Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια “Φλόγα”.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .