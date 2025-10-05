Εφυγε από τη ζωή η 55χρονη Αρετή Γρηγορίου

Σε ηλικία 55 ετών έφυγε από τη ζωή η Αρετή Δημ. Γρηγορίου.
Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 6 – 10 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Κυριάκος Κιουσεντερλής
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτρης Κιουσεντερλής, Φώτης Κιουσεντερλής
Η ΜΗΤΕΡΑ Δέσποινα Γρηγορίου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Νικόλαος Γρηγορίου και Αλεξία Κουτσιμπίρη, Μαρία και Λάμπρος Χατζέλης
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
– Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Δευτέρα 6 – 10 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ..
– Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.
– Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια “Φλόγα”.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .