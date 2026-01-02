Εφυγε από τη ζωή η Όλγα Γιαννούχου

Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή η Όλγα Γιαννούχου.

Κηδεύεται το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά Ανταλλαξίμων Τρικάλων.

Αφήνει πίσω της τον σύζυγό της Χρήστο, τα παιδιά τους Ευάγγελο Γιαννούχο – Κων/να Καπαρέλου, Δημήτρη Γιαννούχο , Θωμά Γιαννούχο – Άννα Τσιμπούκα, τα εγγόνια Ολγα – Ελένη – Χριστίνα – Βασιλεία – Όλγα – Χρήστο, τα αδέλφια τα ανίψια και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 3/1/2026 και ώρα 10:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην έξοδο του κοιμητηρίου.