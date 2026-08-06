Εφυγε από τη ζωή η Φωτεινή Οικονόμου

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή η Φωτεινή Αρισττ. Οικονόμου.

Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 6 – 8 – 2026 και ώρα 6.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεώργιος Οικονόμου και Νίκη Παρασκευαϊδου, Τζίνα Οικονόμου και Δημήτριος Ευαγγελακόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Άρτεμις, Αριστοτέλης, Αριστοτέλης, Ραφαέλα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, την Πέμπτη 6 – 8 – 2026 και ώρα 5.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».