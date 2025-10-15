Εφυγε από τη ζωή η φιλόλογος Δώρα Λαΐτσα – Μπαλαμώτη

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών η συνταξιούχος φιλόλογος Δώρα Λαΐτσα – Μπαλαμώτη.

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 15 – 10 – 2025 και ώρα 1.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Στέργιος Μπαλαμώτης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευγενία Μπαλαμώτη, Γιάννης Μπαλαμώτης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων, την Τετάρτη 15 – 10 – 2025 και ώρα 12.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για το συσσίτιο του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».