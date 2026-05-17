Εφυγε από τη ζωή η Πιπίτσα Νικάκη

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών η Πιπίτσα Νικάκη.

Κηδεύεται τη Δευτέρα 18 Μαϊου 2026 και ώρα 13: 30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πιαλείας Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευαγγελία και Αποστόλης, Αγορίτσα και Χρήστος, Παρασκευή, Ιωάννα και Ιωάννης, Βασιλική και Εμανουήλ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ, ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πιάλειας Τρικάλων την Δευτέρα 18 Μαϊου 2026 και ώρα 13:10 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του ΄΄ΜΗΤΣΑΚΗ΄΄.