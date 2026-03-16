Εφυγε από τη ζωή η Παρασκευή Ρούσσα

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή η Παρασκευή Γεωρ. Ρούσσα.

Κηδεύεται την Τρίτη 17 – 3 – 2026 και ώρα 10.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Αθανάσιος Ταταέτης

Ο ΓΙΟΣ Γεώργιος Ταταέτης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Τρίτη 17 – 3 – 2026 και ώρα 10.00π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».