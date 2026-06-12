Εφυγε από τη ζωή η Ματούλα Τριανταφύλλου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Ματούλα Ιωαν. Τριανταφύλλου.

Κηδεύεται το Σάββατο 13 – 6 – 2026 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βασίλης Τριανταφύλλου και Γεωργία Μπίζιου, Μαρία Τριανταφύλλου και Γιάννης Σιόντης, Ζωή Τριανταφύλλου και Μπάμπης Μπακογιάννης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βίβιαν, Γιάννης, Μιχάλης, Ματίνα, Βασίλης, Γιάννης, Φίλιππος

Η ΑΔΕΛΦΗ Μαρία Βουλοάγκα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Τρικάλων, το Σάββατο 13 – 6 – 2026 και ώρα 1.30μ.μ..

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του χωριού Περιβόλι Γρεβενών.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».