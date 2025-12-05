Εφυγε από τη ζωή η Κυριακή Μαργαρίτη

Εφυγε από τη ζωή η Κυριακή Δημ. Μαργαρίτη.
Κηδεύεται το Σάββατο 6 – 12 – 2025 και ώρα 1.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Στάμη Μαργαρίτη – Καρακουλάκη, Μαριέττα Μαργαρίτη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Γιώργος και Ελένη, Ειρήνη και Θοδωρής, Μαρία, Θανάσης, Κυριακή
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Γεώργιος Μαργαρίτης, Αναστασία Μαργαρίτη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων, το Σάββατο 6 – 12 – 2025 και ώρα 12.30μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ .
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».