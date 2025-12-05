Εφυγε από τη ζωή η Κυριακή Μαργαρίτη

Εφυγε από τη ζωή η Κυριακή Δημ. Μαργαρίτη.

Κηδεύεται το Σάββατο 6 – 12 – 2025 και ώρα 1.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Στάμη Μαργαρίτη – Καρακουλάκη, Μαριέττα Μαργαρίτη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Γιώργος και Ελένη, Ειρήνη και Θοδωρής, Μαρία, Θανάσης, Κυριακή

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Γεώργιος Μαργαρίτης, Αναστασία Μαργαρίτη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων, το Σάββατο 6 – 12 – 2025 και ώρα 12.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».