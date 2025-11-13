Εφυγε από τη ζωή η Ευαγγελία Βρεχτούρα

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών η Ευαγγελία Β. Βρεχτούρα

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη 13 – 11 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Μεταξία Δημητρακοπούλου, Βασιλική Βρεχτούρα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Πέμπτη 13 – 11 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .