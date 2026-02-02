Εφυγε από τη ζωή η Ελένη Τολιοπούλου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών η Ελένη Τολιοπούλου.
H κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 03-02-2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Χριστοφόρου Διποτάμου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Αθανάσιος Τολιόπουλος
ΤΑ ΤΕΚΝΑ Μαρία Τολιοπούλου και Θωμάς Βαΐου, Ρένος Τολιόπουλος και Χριστίνα Κοντογιάννη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ελένη, Αντωνία, Λουκάς, Λυδία, Θανάσης
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 03/02/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30πμ