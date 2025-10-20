Εφυγε από τη ζωή η Δήμητρα Τσιπράκου – Τρίγκα

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών η Δήμητρα Τσιπράκου – Τρίγκα.
H κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 21 – 10 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Δημήτριος Τρίγκας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρίνα Τρίγκα & Βασίλειος Κόκκορης, Κων/να–Μίλτια Τρίγκα & Γεώργιος Δρακουλάκης,
Χριστίνα Τρίγκα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Χαράλαμπος, Δημήτριος, Νεκτάριος & Αβάπτιστη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων, την Τρίτη 21 – 10 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ..
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».