Εφυγε από τη ζωή η Δήμητρα Τσιπράκου – Τρίγκα

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών η Δήμητρα Τσιπράκου – Τρίγκα.

H κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 21 – 10 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Δημήτριος Τρίγκας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρίνα Τρίγκα & Βασίλειος Κόκκορης, Κων/να–Μίλτια Τρίγκα & Γεώργιος Δρακουλάκης,

Χριστίνα Τρίγκα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Χαράλαμπος, Δημήτριος, Νεκτάριος & Αβάπτιστη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων, την Τρίτη 21 – 10 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».