Εφυγε από τη ζωή η Γεωργία Χονδρού

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών η Γεωργία Ηλ. Χονδρού.

H κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 4 – 12 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κορυφής Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Παναγιώτης Παναγόπουλος και Αδαμαντία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Αναστασία και Λάμπρος Χονδρός

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κορυφής Τρικάλων, την Πέμπτη 4 – 12 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».