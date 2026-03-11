Εφυγε από τη ζωή η Βιβή Ατούν

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η Βιβή Αθ. Ατούν.

Kηδεύεται την Πέμπτη 12 – 3 – 2026 και ώρα 2.00μ.μ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Τζίνα Ατούν

Έλενα Γιαννουλάκη

Τάσος Ατούν και Μαρία Ντάσιου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, την Πέμπτη 12 – 3 – 2026 και ώρα 1.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».