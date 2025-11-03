Εφυγε από τη ζωή η Βασιλική Γιοβανίτη

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών η Βασιλική Γιοβανίτη.

H κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 & ώρα 10:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Γοργογυρίου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Θεόδωρος Γιοβανίτης

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Καλλιόπη και Κωνσταντίνος Μπακάλης, Δημήτριος και Άννα Γιοβανίτη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Εβελίνα, Ιωάννα, Θοδωρής

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Γοργογυρίου

Τρικάλων την Τρίτη 4 – 11 – 2025 και ώρα 10:00 π.μ.