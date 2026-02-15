Εφυγε από τη ζωή η Βαρβάρα Μερτσιώτη

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών η Βαρβάρα Νικ. Μερτσιώτη.

Κηδεύεται τη Δευτέρα 16 – 2 – 2026 και ώρα 1.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Διαλεχτού Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Σωτήριος Μερτσιώτης, Ελένη και Αναστάσιος Κεραμάς

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Νικολέτα και Στέργιος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ Χρυσόστομος, Λουκάς – Αναστάσιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Διαλεχτού Τρικάλων, την Δευτέρα 16 – 2 – 2026 και ώρα 12.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διαλεχτού Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».