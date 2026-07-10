Εφυγε από τη ζωή η Αναστασία Καραδήμα

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών η Αναστασία Αναστ. Καραδήμα.

Kηδεύεται το Σάββατο 11 – 7 – 2026 και ώρα 11.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Σούλα Χατζησάβα και Μιχάλης Πετριανίδης, Φωτεινή Καραδήμα και Γιάννης Σκρέκας, Πέτρος Καραδήμας

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, το Σάββατο 11 – 7 – 2026 και ώρα 11.00π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».