Εφυγε από τη ζωή η Αναστασία Βασιλειάδου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών η Αναστασία Σταυρ. Βασιλειάδου το γένος Μπουντούρη.

Kηδεύεται το Σάββατο 30 – 5 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δέσποινα Βασιλειάδου και Ηλίας Βλαχάκης, Βίκυ Βασιλειάδου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ευαγγελία, Κατερίνα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Σωτηρία Ανέστη, Γεωργία και Αθανάσιος Μίγκας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων το Σάββατο 30 – 5 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.

Ο καφές θα προσφερθεί στην ταβέρνα Η ΟΜΟΡΦΗ ΘΕΑ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».