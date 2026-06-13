Εφυγε από τη ζωή η αιωνόβια Αικατερίνη Θάνου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 101 ετών η Αικατερίνη Θάνου.

Κηδεύεται την Κυριακή 14 – 6 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντερού Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κωνσταντίνος και Μαρία Θάνου

Αρτεμισία Τέγου

Βασιλική και Οδυσσέας Σακελλάρης

Δημήτριος και Ευθυμία Θάνου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντερού Τρικάλων, την Κυριακή 14 – 6 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βροντερού Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».