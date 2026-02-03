Εκοιμήθη εν Κυρίω ο Ιερέας Γεώργιος Βασιλείου

Απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ψηλώματος Καλαμπάκας ο Ιερέας Γεώργιος Βασιλείου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ: Αθανασία Βασιλείου

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Κωνσταντίνος Βασιλείου, Μόρφω και Χρήστος Κλεισιάρης, Παναγιώτα Βασιλείου, Ιωάννα Βασιλείου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτριος, Γεώργιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ,ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ: Η Σορός θα Μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Ψήλωμα Καλαμπάκας, την Τρίτη 03-02-2026 και ώρα 2:00 μ.μ.