Αποδήμησε ο Γεώργιος Γκολέτσας

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Γριζάνου Τρικάλων η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γεωργίου Γκολέτσα, σε ηλικία μόλις 53 ετών.

Η απώλειά του σκόρπισε θρήνο σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς, καθώς ήταν ιδιαίτερα αγαπητός άνθρωπος.

Η κηδεία

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 14:00 μ.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γριζάνου Τρικάλων.

Η σορός θα μεταφερθεί στον ναό στις 13:30 μ.μ.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η μητέρα: Αικατερίνη Γκολέτσα

Τα αδέλφια:

Μαρία & Γεώργιος Μανώλης

Πέρη & Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

Τα ανίψια:

Ευθυμία, Δήμητρα, Αικατερίνη & Σπυρίδων

Άρτεμης, Δημήτριος

Οι λοιποί συγγενείς

Μετά την ταφή, ο καφές θα προσφερθεί στην Πιτσαρία του Ηλία Γούλα στο Γριζάνο.