Αποδήμησε η Μαρία Βασιλείου

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία.

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΤΩΝ 81

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 4 – 11 – 2025 και ώρα 4.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικόλαος Βασιλείου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γρηγόρης, Μιχάλης και Νικολέτα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρίζα, Φιλαρέτη

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Τρίτη 4 – 11 – 2025 και ώρα 3.30 μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».