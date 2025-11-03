Αποδήμησε η Μαρία Βασιλείου

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία.
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΤΩΝ 81
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 4 – 11 – 2025 και ώρα 4.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικόλαος Βασιλείου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γρηγόρης, Μιχάλης και Νικολέτα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρίζα, Φιλαρέτη
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Τρίτη 4 – 11 – 2025 και ώρα 3.30 μ.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».