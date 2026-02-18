Αποδήμησε εις Κύριον ο Αθανάσιος Γκαμπλιώνης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου Δενδροχωρίου Τρικάλων ο Αθανάσιος Γκαμπλιώνης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Βασίλειος & Ουρανία Γκαμπλιώνη, Κωνσταντινιά & Ιωάννης Γκίκας

Τα εγγόνια: Αθανάσιος, Σπυρίδων, Εμμανουήλ, Παναγιώτης & Ευλαμπία, Χρήστος & Άννα, Ιωάννα, Μαρία-Ευγενία

Τα δισέγγονα

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. Γεννήσεως Θεοτόκου Δενδροχωρίου Τρικάλων την

Πέμπτη 19/2/2026 και ώρα 3:00 μ.μ.